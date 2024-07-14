Москва, 14 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки довели демократию до суицидального состояния. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она обратила внимание на то, что все американские СМИ и обозреватели, говоря о покушении на Трампа, наперебой отмечают, что это «угроза американской демократии».

«Вот-вот, значит, угроза внутри, а не вовне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

В результате стрельбы один из зрителей погиб и ещё двое получили ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Захарова ранее отмечала, что для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов уже стали традицией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после многочисленных попыток устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Он обратил внимание на то, что политическая система США такова, что не раз в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны — были неоднократные случаи ранений и убийств американских президентов.