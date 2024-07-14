Пермь, 14 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Жительнице Перми, которую подозревают в жестоком убийстве своего девятилетнего сына, предъявили обвинение, сообщили 14 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901960" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подозреваемая-в-убийстве-ребенка-в-городе-Перми

Обвинение 34-летней женщине предъявили по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 12 июля она задушила ребёнка в своей квартире. Затем женщина оставила на теле мальчика колото-резаные раны.

«С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребёнка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми», — сообщили в ведомстве.

На допросе она свою вину не признала. Следствие будет просить суд заключить обвиняемую под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, тело девятилетнего мальчика два дня назад обнаружил мужчина возле одного из мусорных контейнеров на Монастырской улице. Тело находилось в чемодане. Мужчина заявил в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда к помойке подходила женщина с чемоданом.

Личность женщины установили, её объявили в розыск. Управление МВД по Пермскому краю опубликовало фото подозреваемой и сообщило её приметы. Женщину задержали 13 июля.