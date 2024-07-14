Москва, 14 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших три медали на Международной биологической олимпиаде. В Telegram-канале мэр пожелал ребятам успехов и новых побед.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Он напомнил, что Всеволод Масленников и Виталий Гагарочкин из школы Центра педагогического мастерства получили золото, а Мария Ярышкина из школы № 57 — серебро.

«Поздравляю наших ребят и их наставников с отличными результатами», ― написал мэр столицы.

Соревнование прошло с 7 по 14 июля в Казахстане. Участие в нём приняли школьники больше чем из 70 стран.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно, что московские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Золото завоевали Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова. Серебро получил Захар Дегтеренко.

В своём поздравлении Сергей Собянин отметил, что Россия впервые участвовала в интеллектуальном состязании, которое прошло в Узбекистане. Свои знания продемонстрировали школьники из стран ШОС и БРИКС. Россию представляли восемь участников, четверо из которых — москвичи.