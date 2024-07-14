Москва, 14 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В Москве проходит второй день фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве». В воскресенье, 14 июля, москвичей и гостей города также ждёт насыщенная фестивальная программа. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Михаил Терещенко/ТАСС

Они смогут посетить экскурсии, попробовать блюда и напитки из летнего меню столичных ресторанов и кафе. В этот день по-прежнему будут работать стойки с лимонадами, мороженым и закусками, а вечером — с коктейлями.

Сыграть партию в шахматы, шашки и буриме можно будет на Тверском бульваре. Посетителей познакомят с популярными дворянскими играми, среди которых серсо и крокет. Для любителей спорта организовали площадки для игры в настольный футбол, теннис, петанк и стритбол.

На Тверском бульваре также можно узнать больше о Москве в мобильном туристическом центре. Желающим предлагают бесплатные экскурсии «Литературная Москва» для детей, «Москва театральная», «Булгаковская Москва», «Ночные огни Москвы». Они будут интересны и взрослым, и детям.

В 20:00 возле центра на Тверской площади начнётся экскурсия «Огни ночной Москвы», которую проведут профессиональные гиды. Конечная точка прогулки — Патриаршие пруды.

В первый день фестиваля для москвичей и гостей города организовали гастрономический маршрут, пешеходными стали улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок. Развлечения и угощения предложили более 120 кафе, ресторанов и магазинов.

Всего приготовили около 100 видов различных мероприятий: спортивных, познавательных, развлекательных и гастрономических. В число самых популярных вошли игра в стрит-баскетбол и петанк, выступления артистов и музыкантов у памятника Петру Чайковскому возле консерватории, а также городской чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», который на время фестиваля проводится на Большой Никитской улице.

Спеть любимую песню можно было на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и в Газетном переулке, где расставили будки-караоке.

На площадке перед зданием Московской государственной консерватории, рядом с памятником Петру Чайковскому на Большой Никитской улице, весь день звучала музыка: выступали баянист-виртуоз Александр Вязов, танцующий духовой коллектив Brevis Brass Band, акапельные группы Rain Drops, «Пятеrо», «Русский праздник» и многие другие

Как сообщало ИА Регнум, гастрономический проект «Ешь. Гуляй. Дыши» стартовал в Москве 13 июля. Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок на два дня стали пешеходными. С 06:00 13 июля до 23:59 14 июля проезд по этим улицам будет закрыт. Ограничения действуют и на прилегающих переулках.

Запрет на движение коснётся и общественного транспорта, который курсирует в районе проведения праздника. Автобусы в течение двух дней не будут ходить по части Большой Никитской улицы.

Во время фестиваля рестораны и кафе на этом маршруте будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Также работают стойки с напитками, мороженым, закусками. Кроме этого, для посетителей устроят театрализованные постановки и танцы, будут выступать уличные музыканты, пройдут детские викторины, можно будет сыграть в шашки, шахматы, настольный футбол и теннис, а также спеть в караоке.