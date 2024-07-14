Москва, 14 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Запад считает, что все страны должны гарантировать полную изоляцию России, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Запада на визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами других больших стран», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.

Представитель Кремля добавил, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество государств, которые в первую очередь думают о собственных интересах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля агентство Bloomberg написало, что тёплая встреча президента России с премьер-министром Индии расстроила американских чиновников в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Вместе с тем официальные лица США выразили уверенность в том, что американо-индийские отношения преодолеют «этот эпизод», но признали, что визит Моди в Россию оказался трудным и неудобным для Белого дома.

Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра 10 июля заявил, что официальный визит Моди в Россию прошёл чрезвычайно успешно. По его словам, обсуждения лидеров двух стран даже вышли за рамки запланированного времени.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июля заявил, что отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнёрство». Он уточнил, что лидеры двух стран наметили конкретные задачи и цели по взаимному российско-индийскому партнёрству.