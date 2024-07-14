Руза, Московская область, 14 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В городе Рузе Московской области девушка осквернила памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, пожарив сосиски на Вечном огне. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадр из видео

«Девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл 13 июля, прокуратура начала проверку в связи с осквернением памятника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901954" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщило областное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма.

Как передавало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле женщина в День памяти и скорби попыталась прикурить сигарету от Вечного огня. На замечания прохожих нарушительница никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.

29 мая суд арестовал жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.