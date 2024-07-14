Москва, 14 июля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Утром 14 июля из окна квартиры одного из жилых домов в Новой Москве с высоты четвёртого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прокуратура Москвы

«Рано утром из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома в 1-м микрорайоне посёлка Московский в Новой Москве выпал ребёнок», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что полуторагодовалый мальчик забрался на стол, откуда перелез на подоконник и опёрся на москитную сетку, после чего выпал из окна балкона. Его доставили в больницу.

В этот момент в квартире была мать мальчика, которая ненадолго вышла из комнаты, в которой тот находился.

Прокуратура Москвы

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля двухлетний ребёнок погиб, выпав из окна 11-го этажа на Ставропольской улице в Москве. Прокуратура начала проверку после трагического инцидента.

В Калининском районе Санкт-Петербурга 4 июля четырёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, ребёнок остался жив. На месте падения нашли москитную сетку, не выдержавшую его вес.

В середине июня на северо-востоке Москвы четырёхлетняя девочка выпала с восьмого этажа многоквартирного дома и погибла. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).