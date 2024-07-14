Москва, 14 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Россия повторно поднимет в Совбезе ООН вопрос о списках людей, тела которых якобы обнаружили в Буче, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.

ТАСС/ EPA/ROMAN PILIPEY

Заявление прозвучало в контексте действий киевского режима, который перед саммитами НАТО или важными переговорами организует крупные трагедии.

«На ближайшем заседании поговорим о том, как западные страны пытаются манипулировать всем и вся», — сказал Лавров.

Он отметил, что уже, вероятно, в десятый раз попросит предоставить список людей, чьи тела журналисты Би-би-си показали в репортажах из Бучи. По словам министра, непозволительно оставлять без ответа подобные простые требования. То же самое происходит и с расследованием терактов на «Северных потоках», подчеркнул он.

Лавров добавил, что, когда Запад пытается в очередной раз вменить России вину в трагедии, необходимо задавать прямые вопросы.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, незадолго до саммита НАТО, который прошел с 9 по 11 июля, киевский режим обвинил Россию в якобы ударе по детской больнице «Охматдет». 8 июля Минобороны России опровергло обвинения по гражданским объектам в Киеве, включая пострадавшую больницу. В ведомстве подчеркнули, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о том, что туда упала ракета, запущенная из украинского зенитного комплекса в черте города. Ведомство назвало утверждения киевской стороны провокацией.

Украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Минобороны России опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.