Коломна, Московская область, 14 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Перед крушением самолёта Sukhoi Superjet-100 под Коломной пилот лайнера обсуждал с диспетчером набор высоты и предстоящий полёт в аэропорт Внуково, сообщили «Известия» со ссылкой на расшифровку переговоров.

Согласно данным, полученных с чёрных ящиков, в 14:57 мск экипаж доложил о наборе высоты. Диспетчер узнал, готов ли лайнер следовать в аэропорт Внуково. Пилот ответил утвердительно и добавил, что выше 10 тыс. футов (3,048 км) набирать высоту необходимости нет.

Диспетчер порекомендовал «на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирать и сохранять».

«На текущем курсе набираю и сохраняю», — ответил пилот.

В 14:58 экипаж перестал отвечать на запросы диспетчера. Тогда тот связался с другими самолётами и попросил выйти на связь с SSJ-100. После неудачных попыток диспетчер узнал, нет ли у одного из экипажей лайнера в зоне видимости. Ему ответили отрицательно и пообещали продолжить поиск борта.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт SSJ-100 потерпел крушение в лесном массиве вблизи деревни Большое Карасёво 12 июля, когда совершал тестовый полёт после планового ремонта. Воздушное судно пропало с радаров в 15:00 мск, на его борту находились три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они все погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet-100 передали в центральный аппарат СК. В качестве основной версии следователи рассматривают одновременный отказ двух двигателей. Источник в авиационных службах не исключил, что двигатели у Sukhoi Superjet 100 могли отказать из-за попадания птиц. Борт принадлежал одной из компаний и эксплуатировался с 2014 года. Параллельно в тот же день тестовый полёт совершал новый импортозамещённый SSJ NEW, он благополучно приземлился на аэродроме.