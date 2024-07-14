Минск, 14 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Литва возобновила пропуск транспорта в пограничном пункте «Мядининкай» на границе с Белоруссией после временной приостановки. Об этом 14 июля сообщили в пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.

Виталий Невар/ТАСС

«В литовском «Мядининкае» в полном объёме возобновлено оформление лиц и транспортных средств», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О том, что оформление легкового и грузового транспорта на въезд в Литву из Белоруссии через один из двух функционирующих погранпунктов на границе приостановили, стало известно рано утром 14 июля. Причиной стали сбои в работе программного обеспечения на литовской стороне. В белорусском направлении оформление производилось в штатном режиме.

На белорусско-литовской границе работают шесть международных пунктов пропуска. «Мядининкай» (с белоруской стороны — «Каменный Лог») является одним из крупнейших и наиболее загруженных грузо-пассажирских пунктов пропуска.

Как сообщало ИА Регнум, Польша планирует полностью закрыть границу с Белоруссией. Как заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, власти рассматривают закрытие всех погранпереходов. Всего на польско-белорусской границе работали шесть пунктов пропуска. Четыре из них Польша закрыла, на пятом действуют ограничения для грузовиков из Белоруссии.

В марте правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Как пояснили в белорусском совете министров, это стало ответной мерой на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.