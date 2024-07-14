Москва, 14 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует созваниваться с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, пережившим покушение, заявил 14 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Павел Быркин Владимир Путин

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сказал спикер Кремля, отвечая на вопрос о возможном звонке Путина Трампу.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на кандидата в президенты США было совершено 13 июля во время выступления на митинге в штате Пенсильвания. Нападавший произвёл несколько выстрелов, в результате которых один человек погиб и два, включая экс-президента, пострадали. Стрелявшего ликвидировали, рядом с ним обнаружили винтовку AR.

После нападения Трампа поддержал ряд государственных деятелей. Сочувствие получившему ранение уха экс-президенту США выразил председатель КНР Си Цзиньпин, с обращениями выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гондураса Сиомара Кастро де Селайя, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Японии Фумио Кисида, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший недавно покушение, заявил, что сценарии нападений оказываются идентичными. По словам политика, оппоненты, предчувствуя возможный проигрыш, подстрекают общество, пока кто-то не возьмётся за оружие.

В Кремле осудили покушение на Трампа. Песков отметил, что Россия всегда осуждала и сейчас осуждает любое проявление насилия. Представитель Кремля добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.