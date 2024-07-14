Москва, 14 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. После многочисленных попыток устранить экс-президента США Дональда Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

TASS /AP Photo/Gene J. Puskar

«После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены — с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата — для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия не считает, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана американской администрацией в ходе политической борьбы, спровоцировала покушение на кандидата в президенты.

Он обратил внимание на то, что политическая система США такова, что не раз в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны — были неоднократные случаи ранений и убийств американских президентов.

Также он отметил, что действующая администрация не пытается искать компромиссов и предпочитает решать все вопросы с позиции силы, в первую очередь в мировых делах. Теперь же, по его словам, насилие перенесено внутрь страны.

Песков добавил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы, выражает соболезнования семье погибшего в ходе стрельбы и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

Позднее газета The New York Times опубликовала фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо Трампа.

В результате стрельбы один из зрителей погиб и ещё двое получили ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов уже стали традицией.