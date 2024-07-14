Вашингтон, 14 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times опубликовала фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо экс-президента США Дональда Трампа.

TASS / AP Photo/Evan Vucci Дональд Трамп

Отмечается, что снимок сделан на цифровую камеру с использованием сверхкороткой выдержки в 1/8000 секунды. Именно этот параметр позволил пуле попасть в кадр.

Издание привело слова бывшего сотрудника ФБР Майкла Харригана, который заявил, что на фото действительно видно смещение воздуха из-за пули, пролетающей мимо головы Трампа. Он оценил шанс появления такого кадра как «один на миллион».

На фото видно, что в момент выстрела Трамп повернулся направо, и пуля, которая могла попасть ему в голову, задела только правое ухо.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.