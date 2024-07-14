Берлин, 14 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Сборная Испании в случае победы на чемпионате Европы по футболу 2024 года получит выплату в 28,25 млн евро, сообщила газета Sport. es.

ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

По информации издания, в сумму входят призовые за выход в финальную часть соревнований, каждую победу на групповом этапе, выход в каждую следующую стадию плей-офф и финальный выигрыш.

Источник газеты отметил, что 40% (порядка 11 млн евро) от указанных денег получат игроки национальной сборной. Остальные 60% поделят между членами тренерского штаба и иными специалистами команды, а также работниками Королевской испанской футбольной федерации.

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте получит выплату в 400 тыс. евро.

В случае поражения в финальном матче общие призовые испанцев составят 25,5 млн евро, игрокам выделят 30% от этих средств.

В финальном мачте Испания сыграет с Англией. Игра начнётся в 22:00 по мск 14 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля сборная Испании обыграла Францию в матче ½ финала Евро-2024 со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе «Красной фурии» отметились нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (21’) и полузащитник «Ред Булл Лейпциг» Дани Ольмо (25’). Единственный гол «трёхцветных» забил 25-летний форвард Рандаль Коло-Муани после передачи Килиана Мбаппе.

Сборная Англии вышла в финал, победив 11 июля в матче с командой Нидерландов. Основное время встречи завершилось со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились форвард «Баварии» Харри Кейн (18’ пенальти), полузащитник «Астон Виллы» Олли Уоткинс (90+1’ Коул Палмер) и хавбек «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс (7’).