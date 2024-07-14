США, 14 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Воздушное пространство над Бетел-Парком — городом в штате Пенсильвания, уроженцем которого был мужчина, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, закрыли, сообщил 14 июля телеканал ABC News.

Кадр из видео Томас Мэтью Крукс

«Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство над Бетел-Парком, родным городом подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа», — передаёт телеканал.

Это сделали сразу после того, как стала известна личность подозреваемого.

На митинге в Батлере, на котором Трамп получил пулевое ранение, присутствовал мэр города Слиппери-Рок Джондавид Лонго. Этот город соседствует с Батлером. Лонго рассказал, что услышал «треск выстрелов», который он сначала принял за разрывы петард.

«Конечно, не здесь, в самом сердце округа Батлера, который является верной территорией Трампа, и уж точно не здесь», — рассказал он о своей первой реакции на случившееся.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля в Батлере во время выступления кандидата в президенты США на митинге. Политик получил ранение верхней части правого уха и потерял много крови.

Американские спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа убит. Он стрелял с крыши здания, находящегося примерно в 100 метрах от места проведения митинга. Кроме Трампа, ранения получили ещё два человека. Кроме того, погиб один из зрителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушавшийся на Трампа

СМИ сообщили, что в Трампа стрелял уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. В Сети появилось видеообращение, которое он записал перед покушением. Власти пока не установили мотив его действий. Известно, что в своём штате он не был замечен в связях с криминалом.