Вашингтон, 14 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Присутствовавшие на предвыборном митинге бывшего президента США Дональда Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) сотрудники полиции проигнорировали информацию о стрелке на мероприятии. Об этом вечером 13 июля рассказал один из очевидцев покушения на Трампа из числа участников мероприятия, слова которого привёл телеканал Би-би-си.

Gene J. Puskar/AP/TASS

Очевидец заявил, что заметил подозрительного человека с оружием ещё до покушения на экс-главу Белого дома и решил сообщить об этом полицейским, однако те никак не отреагировали на его слова.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две–три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — сказал он.

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При этом очевидец признал, что сотрудники Секретной службы США могли не заметить занявшего хорошую для стрельбы позицию мужчину с оружием из-за наклона крыши, однако задался вопросом, почему Секретная служба находилась не на всех крышах зданий, которых в этом районе немного.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля во время митинга экс-президента США в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трамп прервал речь, а затем сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Федеральное бюро расследований США подтвердило версию о покушении на экс-главу Белого дома, а позднее подтвердило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Онлайн-таблоид TMZ 14 июля опубликовал видео с предполагаемым преступником, стрелявшим в Трампа на предвыборном митинге. На нём запечатлено, как молодой человек с длинными волосами в серой рубашке и брюках лежит на животе с винтовкой на крыше здания, целясь в Трампа, после чего начинает огонь.

В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое серьёзно пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с покушением на Трампа заявила, что для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов — это уже традиция.