Москва, 14 июля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Представитель Кремля подчеркнул, что Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Песков добавил, что НАТО не склонна к какой-то гибкости по основной обеспокоенности Москвы ― членству Украины в альянсе.

«В целом альянс говорит, Украина будет в НАТО. То есть они говорят, что мы никогда не будет учитывать главную озабоченность России, которая была главным краеугольным камнем при начале СВО», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Это говорит об отсутствии каких-либо предпосылок для переговоров по Украине, подчеркнул Песков.

«Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», ― констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Российский лидер 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО в Вашингтоне предложила вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и взять за основу для переговоров стамбульский процесс. По его словам, Турция поддерживает отношения как с российской, так и с украинской стороной.

Эрдоган считает, что конфликт на Украине завершится не скоро. По его словам, пока не видно наличия сильной воли к урегулированию конфликта в ближайшее время.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонам украинского конфликта необходимо как можно быстрее договариваться о мире.

Десятки лауреатов Нобелевской премии 12 июля обратились к мировым религиозным лидерам с призывом остановить конфликт между Россией и Украиной. Подписи под открытым письмом поставил 51 лауреат.