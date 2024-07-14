Москва, 14 июля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Итоги недавнего саммита НАТО в Вашингтоне являются угрожающими для России. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

TASS /AP Photo/Susan Walsh

В ходе беседы журналист спросил представителя Кремля о том, как он оценивает итоги недавнего саммита НАТО.

«Как угрожающие для нас», — ответил Песков.

Он уточнил, что НАТО всё ещё демонстрирует решимость продолжать быть врагом России и прямо это позиционирует.

«Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО, наоборот, альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО», — добавил пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что, по его оценке, сейчас Россия и Запад находятся в острой конфронтации без каких-либо предпосылок для выхода из сложившейся ситуации в ближайшем времени, однако «когда-то это время настанет».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски назвала саммит НАТО в Вашингтоне пугающим предупреждением миру. Эксперт отметила, что из итогового документа мероприятия следует, что альянс не видит пределов собственным территориальным амбициям и в случае наличия желаемого США финансирования продолжает угрожать миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане.

Ранее стало известно, что в опубликованной 10 июля декларации НАТО есть заявление о том, что блок считает угрозой углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и Китаем. В документе также говорится о «необратимом пути» Украины в альянс.

Песков 11 июля оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля отметил, что западные противники России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а альянс — это инструмент для конфронтации, а не для мира и безопасности.