В США раскрыли детали о личности напавшего на Трампа
Полиция США пока не может установить мотив мужчины, стрелявшего в Трампа
США, 14 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. У мужчины, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не было криминального прошлого. Власти пока не установили, что заставило его стрелять в политика, сообщила 14 июля газета New York Times.
«Стрелявший не имел криминального прошлого, зафиксированного в открытых архивах суда Пенсильвании», — сообщила газета.
Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло во время митинга в городе Батлере. В тот момент, когда экс-президент выступал с трибуны, прогремело несколько выстрелов. Политика ранило в правое ухо. Охрана увела раненого, и он позже сообщил, что потерял много крови. Один из зрителей в результате погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.
Секретная служба США утверждает, что подозреваемого ликвидировали. Официально его имя не называли, но местные СМИ сообщили, что стрелял уроженец Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс. Готовясь убить президента, он забрался на крышу производственного здания в сотне метров от сцены. В интернете появилось видеообращение, записанное Круксом перед покушением.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США покушения на президентов уже стало политической традицией. Она отметила, что в этой стране в преддверии президентских выборов идёт активное разжигание ненависти к политическим оппонентам.