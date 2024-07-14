США, 14 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. У мужчины, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не было криминального прошлого. Власти пока не установили, что заставило его стрелять в политика, сообщила 14 июля газета New York Times.

«Стрелявший не имел криминального прошлого, зафиксированного в открытых архивах суда Пенсильвании», — сообщила газета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901917" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушавшийся на Трампа

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло во время митинга в городе Батлере. В тот момент, когда экс-президент выступал с трибуны, прогремело несколько выстрелов. Политика ранило в правое ухо. Охрана увела раненого, и он позже сообщил, что потерял много крови. Один из зрителей в результате погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Секретная служба США утверждает, что подозреваемого ликвидировали. Официально его имя не называли, но местные СМИ сообщили, что стрелял уроженец Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс. Готовясь убить президента, он забрался на крышу производственного здания в сотне метров от сцены. В интернете появилось видеообращение, записанное Круксом перед покушением.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США покушения на президентов уже стало политической традицией. Она отметила, что в этой стране в преддверии президентских выборов идёт активное разжигание ненависти к политическим оппонентам.