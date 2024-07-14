Минск, 14 июля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Белорусские силовики пресекли мероприятие, которое неонацисты из разных регионов республики хотели провести под Пинском под предлогом «концерта», сообщила 14 июля пресс-служба МВД Белоруссии.

Кадр из видео

Как сообщил начальника 6-го управления МВД по Брестской области Александр Лаврукович, силовики получили информацию о готовящихся беспорядках.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Силовики Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов под Пинском

«Участники — деструктивные элементы из числа неоязычников, неонацистов, неформалов-сатанистов — решили организовать незаконное мероприятие в Пинском районе под предлогом проведения концерта. Во время этого [мероприятия они] намеревались совершить действия, грубо нарушающие общественный порядок», — сообщил Лаврукович.

Силовики установили 56 участников этого незаконного мероприятия. Среди них — жители Минска, Гродно, Витебска, Лунинца и Бреста.

Как выяснили правоохранители, среди участников «концерта» есть причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году в Белоруссии. Кроме того, некоторые из приехавших в Пинск оказались родственниками участников боевых действий в Украине.

МВД Белоруссии задержало организаторов «концерта» — двух жителей Пинского района, также к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов задержали и привлекли к административной ответственности 11 белорусских граждан.

Ведомство показало кадры с места задержания. На них — люди в футболках с языческой символикой, изъятые автоматы, нацистские надписи. Мероприятие, судя по кадрам, проводили в палаточном лагере.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали самодельные бомбы и взрывали их.

Выявить эту группу белорусскому КГБ помогла одна из спецслужб Запада, передавшая информацию о Telegram-каналах нацистской идеологии и поддерживающих ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подписчиков этих каналов, в том числе из Витебска и Могилёва, учили изготавливать взрывчатку. Затем они выкладывали результаты своей деятельности в интернет.

Против десяти школьников возбуждены уголовные дела о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и о приготовлении к акту терроризма. На допросе они рассказали, как взрывали бомбы и как делали их.