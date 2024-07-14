Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Появилось видео с предполагаемым преступником, покушавшимся на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кадры опубликовал онлайн-таблоид TMZ.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональда Трампа уводят со сцены после покушения

На кадрах запечатлён момент, когда злоумышленник открыл стрельбу. Видно, как молодой человек с длинными волосами в серой рубашке и брюках лежит на животе с винтовкой на крыше здания и целится в экс-президента.

После того, как мужчина открыл огонь, в толпе началась паника, слышны крики. Через несколько минут по нему открыли ответный огонь. Стрелявшего ликвидировали на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в начале выступления Трампа 13 июля на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания раздались звуки выстрелов. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место.

Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за этого, по его словам, он потерял много крови. В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.

ФБР также установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Следствие склоняется к тому, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США действовал в одиночку. При этом представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс также заявил, что полиция ищет и других возможных подозреваемых.