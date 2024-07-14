Пекин, 14 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Совместное с Россией патрулирование в Тихом океане не направлено против какой-либо третьей стороны и проводится в соответствии с годовым планом и договорённостями с Минобороны РФ, сообщили 14 июля в пресс-службе китайского оборонного ведомства.

РИА Новости

Минобороны Китая отметило, что начало в западной и северной частях Тихого океана 4-е совместное морское патрулирование. Военные двух стран выполняют план и договорённости, действующие между военно-морскими соединениями.

«Эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — сообщило китайское ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля Минобороны России проинформировало о том, что в Филиппинском море корабли РФ и Китая провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям в рамках совместного патрулирования.

Со стороны России участвовал корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота, со стороны Китая — эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».

Минобороны России в конце июля прошлого года сообщало о проведении 3-го совместного патрулирования в Тихом океане с ВМС Китая. В ходе учений экипажи кораблей отразили налёт авиации условного противника.