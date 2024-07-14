Киев, 14 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. На странице в соцсети Х (бывшая Twitter) он отметил, что «шокирован» произошедшим.

ИА Регнум

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире», ― прокомментировал Зеленский.

Он также пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на митинге сторонников в городе Батлере. В начале мероприятия раздались звуки выстрелов. Бывший американский лидер прервал свою речь и присел за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого, по его словам, потерял много крови. Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею. После ранения его отвели в палатку для оказания помощи.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.

ФБР также определило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. Перед нападением он записал видео, в котором, представившись Томасом Мэтью Круксом, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Президент США Джо Байден провёл телефонную беседу со своим политическим оппонентом. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил инцидент со стрельбой, заявив, что в стране нет места политическому насилию.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу после покушения. Недавно переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал идентичным сценарием нападение на экс-президента США.

После покушения в Пенсильвании политика поддержал американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он потребовал, чтобы после этого инцидента глава Секретной службы США подал в отставку. Бизнесмен также отметил, что надеется на скорейшее выздоровление Трампа.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге, напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.