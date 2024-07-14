Москва, 14 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен трёх украинских военных, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 14 июля в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Сегодня в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцами группы Шустрого спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен ещё трое солдат противника», — сообщил Алаудинов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901902" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен трёх украинских военных

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев опубликовал видео с украинскими военными, взятыми в плен. Он сообщил, что эти военные служили в 5-й штурмовой бригаде ВСУ и сами сдались в плен российским бойцам. Украинцы подтвердили, что, действительно, сдались добровольно. Как отметил чеченский министр, украинские военные предпочли плен службе под оккупацией нацистского киевского режима.