Российские военные взяли в плен трёх бойцов ВСУ
Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен трёх украинских военных
Москва, 14 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен трёх украинских военных, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 14 июля в своём Telegram-канале.
«Сегодня в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцами группы Шустрого спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен ещё трое солдат противника», — сообщил Алаудинов.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев опубликовал видео с украинскими военными, взятыми в плен. Он сообщил, что эти военные служили в 5-й штурмовой бригаде ВСУ и сами сдались в плен российским бойцам. Украинцы подтвердили, что, действительно, сдались добровольно. Как отметил чеченский министр, украинские военные предпочли плен службе под оккупацией нацистского киевского режима.