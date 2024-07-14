Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей США по надзору и подотчётности приступил к расследованию покушения на экс-президента Дональда Трампа. Письмо главы комитета Джеймса Комера разместили в социальной сети Х (бывший Twitter).

TASS/AP Photo/Gene J. Puskar Дональд Трамп

В документе указано, что первые слушания по делу проведут 22 июля. Письмо направили главе Секретной службы США Кимберли Читл.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге Трампа в городе Батлере раздались звуки выстрелов. Бывший глава Белого дома прервал речь и присел у трибуны, а затем сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови. В ходе покушения один человек погиб и двое, включая кандидата в президенты, пострадали. Рядом с ликвидированным нападавшим обнаружили винтовку AR.

Сам Трамп позднее сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. После оказания необходимой помощи политик в сопровождении охраны покинул больницу.

Инцидент со стрельбой на митинге Трампа осудили верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и другие мировые лидеры. Президент США Джо Байден в специальном обращении выступил против проявления насилия, но отказался называть произошедшее покушением на Трампа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.