Стрелявший в Трампа действовал в одиночку, считают в полиции Пенсильвании
Полиция США: подозреваемый в покушении на Трампа мог действовать в одиночку
США, 14 июля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Следствие склоняется к тому, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа действовал в одиночку. Об этом на брифинге заявил представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс, сообщил телеканал CNN.
«Мы изучаем большое количество информации. Потребуется время для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос», — сказал он.
Тем не менее полиция ищет других возможных подозреваемых, отметили в ведомстве. Полиция считает, что нападение вряд ли спланировал один человек, поэтому следствие ищет улики и информацию, которая поможет установить всех причастных к покушению.
Также Бивенс отметил, на данный момент нет причин считать, что по этому делу существуют дополнительные угрозы.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на митинге сторонников в городе Батлере. В начале мероприятия раздались звуки выстрелов. Бывший американский лидер прервал свою речь и присел за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Ухо политика было в крови.
Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого якобы потерял много крови. Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею. После ранения его отвели в палатку для оказания помощи.
Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.
ФБР также определило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. При этом в ведомстве заявили, что не располагали информацией о подготовке покушения на Трампа. В свою очередь, полиция Пенсильвании отметила, что что не видит сохранения какой-либо угрозы после устранения злоумышленника.
Подозреваемый в покушении перед нападением записал видео в автомобиле, которое 14 июля появилось в интернете. Мужчина, представившись Томасом Мэтью Круксом, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.
Президент США Джо Байден провёл телефонную беседу со своим политическим оппонентом. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил инцидент со стрельбой, заявив, что в стране нет места политическому насилию.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге, напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.