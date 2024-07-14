США, 14 июля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Следствие склоняется к тому, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа действовал в одиночку. Об этом на брифинге заявил представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс, сообщил телеканал CNN.

Кадр из видео

«Мы изучаем большое количество информации. Потребуется время для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос», — сказал он.

Тем не менее полиция ищет других возможных подозреваемых, отметили в ведомстве. Полиция считает, что нападение вряд ли спланировал один человек, поэтому следствие ищет улики и информацию, которая поможет установить всех причастных к покушению.

Также Бивенс отметил, на данный момент нет причин считать, что по этому делу существуют дополнительные угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на митинге сторонников в городе Батлере. В начале мероприятия раздались звуки выстрелов. Бывший американский лидер прервал свою речь и присел за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого якобы потерял много крови. Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею. После ранения его отвели в палатку для оказания помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901897" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.

ФБР также определило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. При этом в ведомстве заявили, что не располагали информацией о подготовке покушения на Трампа. В свою очередь, полиция Пенсильвании отметила, что что не видит сохранения какой-либо угрозы после устранения злоумышленника.

Подозреваемый в покушении перед нападением записал видео в автомобиле, которое 14 июля появилось в интернете. Мужчина, представившись Томасом Мэтью Круксом, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Президент США Джо Байден провёл телефонную беседу со своим политическим оппонентом. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил инцидент со стрельбой, заявив, что в стране нет места политическому насилию.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге, напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.