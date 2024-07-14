Вашингтон, 14 июля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Американские законодатели опасаются по поводу перспектив участия действующего главы Белого дома Джо Байдена в выборах главы государства в качестве кандидата от Демократической партии. Свои опасения на это счёт конгрессмены изложили американскому лидеру в ходе виртуальной встречи 13 июля. Об этом говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Конгресса Прамилы Джаяпал (от штата Вашингтон).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы откровенно изложили президенту наши опасения и задали ему непростые вопросы о том, как действовать дальше», ― отметила Джаяпал.

Она добавила, что законодатели-демократы намерены продолжить работу и приложить усилия для победы Байдена на выборах.

Ранее обеспокоенность касательно способности Байдена руководить США ещё четыре года высказали несколько сенаторов от Демократической партии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (американский штат Джорджия) Байден и экс-президент США Дональд Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей кампании по выборам президента США, намеченным на ноябрь 2024 года. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной.

Соцопрос, проведённый институтом изучения общественного мнения YouGov, показал, что 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.

Представители Демократической партии настаивают на том, чтобы Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке нынешнего главу белого дома призвал один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс.

Окружение президента США не верит, что он сможет победить на предстоящих в ноябре выборах. В частности, несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию, считают его шансы на победу нулевыми.

11 июля издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что некоторые советники из близкого окружения президента США попытаются убедить его отказаться от участия в выборах.

При этом Байден заверил о том, что он в силах одержать победу над Трампом на предстоящих президентских выборах. Он также добавил, что откажется от участия в президентской гонке, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать. 8 июля в письме к представителям Демократической партии в Конгрессе американский лидер заявил о «твёрдом намерении» не выходить из предвыборной гонки.

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил Байдена вместе пройти тест на умственные способности. Политик подчеркнул, что нынешний глава государства должен срочно пройти когнитивный тест.