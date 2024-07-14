Вашингтон, 14 июля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Превосходства в воздухе легко лишит Североатлантический альянс Россия с помощью мощной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 июля сообщает американский новостной портал Business Insider.

РИА Новости

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. <…> Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения», — указано в статье.

В материале поясняется, что ВВС западных стран ещё ни разу не встречались с таким уровнем средств ПВО, как у России. За время украинского конфликта армия России наглядно показала способность оперативно формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами РЭБ и ракетными комплексами.

Авторы статьи резюмировали, что у России есть территория и имеются все ресурсы для выстраивания и развёртывания масштабной системы ПВО, которую крайне сложно уничтожить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны (войска ПВО-ПРО), заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов, с начала спецоперации российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 42 тыс. украинских воздушных целей.

В числе уничтоженных более 42 тысяч вражеских целей — 550 самолётов, более 180 вертолётов и более 27 тысяч беспилотников.

Кроме того, Семёнов указал, что ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя.