Брянск, 14 июля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Ночью российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией России очередной украинский дрон самолётного типа, сообщили 14 июля в Министерстве обороны.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Александр Богомаз утром 14 июля написал в Telegram, что в Брянской области сбит украинский дрон. БПЛА уничтожили над Почепским районом. Люди в результате не пострадали, разрушений пока не зафиксировано.

Министерство обороны поздно вечером 13 июля сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.