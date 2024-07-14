Москва, 14 июля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала покушение на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.

РИА Новости/ Валерий Шарифулин Маргарита Симоньян

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идёт старый добрый Ли Харви Освальд», — написала она в своём Telegram-канале.

Симоньян отметила, что наблюдение за ситуацией в США сегодня напоминает сериал, в котором у сценаристов давно иссякла фантазия, из-за чего они продолжают повторяться из серии в серию, однако люди продолжают смотреть за этим, так как привыкли к его героям, как к домашним тапочкам.

В 1963 году расследование установило, что 35-го президента США Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд. Последнего застрелили через два дня после задержания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля во время предвыборного митинга Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Экс-президент прервал свою речь и присел за трибуну, а затем его увели в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Во время стрельбы один из зрителей митинга погиб и ещё двое были серьёзно ранены. Сотрудники безопасности ликвидировали подозреваемого в стрельбе, на месте происшествия нашли винтовку типа AR.

Федеральное бюро расследований США позднее подтвердило версию о покушении на Трампа. Оно также определило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний житель Пенсилвьании.

Утром 14 июля представитель ФБР заявил, что ведомство не располагало информацией о подготовке покушения на экс-президента США. А полиция штата отметила, что не видит сохранения какой-либо угрозы после устранения покушавшегося на Трампа злоумышленника.