Бразилия почти в два раза нарастила закупки нефтепродуктов из России
Бразилия в июне почти вдвое нарастила импорт нефтепродуктов из России
Бразилиа, 14 июля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Бразилия в июне закупила нефтепродуктов из России почти вдвое больше, чем за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные бразильской статистической службы.
За первый месяц лета страна импортировала из России 1,06 млн тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше прошлогодних объёмов. При этом также возросла и стоимость поставок ― в 1,9 раза, до 683,5 млн долларов.
По итогам Россия осталась лидирующим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. По большей части в страну экспортировали дизельное топливо (582 млн долларов) и бензин (101 млн долларов).
Вторым крупнейшим экспортёром нефтепродуктов в Бразилию остаются США с 246,8 млн долларов. Тройку замыкает Индия, которая за год нарастила поставки в 2,6 раза, а в июне — в 27 раз, до 146,7 млн долларов. В пятёрку основных экспортёров также вошли Оман и Испания.
Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Бразилии Мауро Виейра 12 июня заявил, что страна рассматривает возможность расчётов в национальных валютах за российские энергоресурсы, но для этого необходимо создать соответствующий механизм. Он позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать бразильские товары. Виейра отметил, что речь идёт не только об энергоресурсах, но и о любых других товарах, импортируемых в Бразилию из России.
Резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию произошёл в августе 2023 года. Закупленный объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США. Закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза). Для России такие показатели стали абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении.
В сентябре прошлого года Бразилия существенно нарастила поставки российских нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Как отметил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес, наращивание импорта российского дизеля и бензина необходимо, так как бразильская нефть достаточно тяжёлая, а нефтеперерабатывающих заводов для производства дизельного топлива не хватает.
Вице-премьер РФ Александр Новак 6 июня заявил, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. Он отметил, что, несмотря на все затруднения, российская нефтяная отрасль «работает устойчиво».