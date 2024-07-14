Бразилиа, 14 июля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Бразилия в июне закупила нефтепродуктов из России почти вдвое больше, чем за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные бразильской статистической службы.

РИА Новости/ Александр Гальперин

За первый месяц лета страна импортировала из России 1,06 млн тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше прошлогодних объёмов. При этом также возросла и стоимость поставок ― в 1,9 раза, до 683,5 млн долларов.

По итогам Россия осталась лидирующим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. По большей части в страну экспортировали дизельное топливо (582 млн долларов) и бензин (101 млн долларов).

Вторым крупнейшим экспортёром нефтепродуктов в Бразилию остаются США с 246,8 млн долларов. Тройку замыкает Индия, которая за год нарастила поставки в 2,6 раза, а в июне — в 27 раз, до 146,7 млн долларов. В пятёрку основных экспортёров также вошли Оман и Испания.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Бразилии Мауро Виейра 12 июня заявил, что страна рассматривает возможность расчётов в национальных валютах за российские энергоресурсы, но для этого необходимо создать соответствующий механизм. Он позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать бразильские товары. Виейра отметил, что речь идёт не только об энергоресурсах, но и о любых других товарах, импортируемых в Бразилию из России.

Резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию произошёл в августе 2023 года. Закупленный объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США. Закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза). Для России такие показатели стали абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении.

В сентябре прошлого года Бразилия существенно нарастила поставки российских нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Как отметил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес, наращивание импорта российского дизеля и бензина необходимо, так как бразильская нефть достаточно тяжёлая, а нефтеперерабатывающих заводов для производства дизельного топлива не хватает.

Вице-премьер РФ Александр Новак 6 июня заявил, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. Он отметил, что, несмотря на все затруднения, российская нефтяная отрасль «работает устойчиво».