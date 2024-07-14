Почепский район, Брянская область, 14 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Украинские военные совершили очередную попытку атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что украинский дрон сбили над Почепским районом.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Минобороны сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России пяти беспилотников украинских боевиков в небе над четырьмя регионами страны. В ведомстве уточнили, что два дрона сбили над Брянской областью. Ещё по одному беспилотнику уничтожили или перехватили над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Как сообщил Богомаз, одну из воздушных целей российские военные уничтожили над Клинцовским районом. При сбитии беспилотника и в результате падения обломков никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.

6 июля ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов посёлок Белая Берёзка. В результате два частных дома получили повреждения.