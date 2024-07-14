США, 14 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Полиция американского штата Пенсильвания не видит сохранения какой-либо угрозы после устранения покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа злоумышленника. Об этом 14 июля заявил на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы, представитель полиции штата Джордж Бивенс.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — сказал он.

При этом представитель правоохранителей, отвечая на вопрос о том, действовал ли злоумышленник в одиночку, отметил, что пока об этом говорить рано.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере раздались звуки выстрелов. После этого экс-президент прервал свою речь и присел за трибуну, к нему побежали сотрудники службы безопасности, которые вывели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, уточнив, что в результате потерял много крови. В ходе стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. Подозреваемого в нападении ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR.

Федеральное бюро расследований США утром 14 июля подтвердило версию о покушении на Трампа. ФБР определило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель этого американского штата.

Телекомпания CNN сообщила, что в ходе покушения пострадал племянник члена палаты представителей Конгресса США от Техаса Ронни Джексон и экс-врач Трампа. По словам конгрессмена, Джексон находился на митинге со своими друзьями и родными.