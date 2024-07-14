FPV-дрон ВС РФ протаранил гексакоптер ВСУ «Баба-яга» — 872-й день СВО
Минобороны: FPV-дрон ВС РФ протаранил гексакоптер ВСУ «Баба Яга» — 872-й день СВО
FPV-дрон российских десантников протаранил ударный гексакоптер типа «Баба-яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Воздушный бой произошёл в небе над селом Раздоловка в ДНР. По данным Минобороны, аппарат, летевший в направлении российских позиций для сброса мин, обнаружил и уничтожил тараном оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Таким известием ознаменован новый, 872-й день специальной военной операции (СВО).
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