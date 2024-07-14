FPV-дрон российских десантников протаранил ударный гексакоптер типа «Баба-яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Воздушный бой произошёл в небе над селом Раздоловка в ДНР. По данным Минобороны, аппарат, летевший в направлении российских позиций для сброса мин, обнаружил и уничтожил тараном оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Таким известием ознаменован новый, 872-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

С первого выстрела расчёт буксируемого орудия «Нона-К» группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожил вражеский расчёт БПЛА. Видеокадры 14 июля опубликовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901872" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёт буксируемого орудия «Нона-К» уничтожил расчёт БПЛА ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что задача выполнена с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений.

Накануне Вооружённые силы России уничтожили завод по производству взрывчатых веществ на контролируемой киевским режимом территории.

А на стоянке в селе Буды Харьковской области расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанёс удар по эшелону ВСУ, уничтожив 20 единиц техники.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.