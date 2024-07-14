Вашингтон, 14 июля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. С призывом объединиться в молитве за экс-президента США Дональда Трампа и его семью обратился к американцам кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший 13 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Кеннеди и Трамп

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп вынужденно прервал своё выступление на митинге сторонников в штате Пенсильвания из-за стрельбы. На видеозаписи заметно, что у политика окровавлено ухо, его быстро увели со сцены сотрудники Секретной службы США.

Позднее в Секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники ведомства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.

После случившегося фотографию с раненым политиком опубликовал его сын, Дональд Трамп-младший, который позже отметил, что отец прошёл медобследование, но останется под наблюдением врачей. Сам экс-президент написал, что получил ранение в ухо и якобы потерял много крови.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования.

Президент США Джозеф Байден осудил нападение на Трампа и выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место, а также подчеркнул, что в стране нет места насилию. Байден провёл телефонную беседу с Трампом и принял решение вернуться в Белый дом раньше запланированного срока, чтобы провести брифинг с сотрудниками внутренней безопасности и правоохранительных органов.