Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен осудил инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я потрясён и опечален стрельбой на митинге экс-президента… В Америке нет места политическому насилию, мы все должны осудить его», — написал дипломат на своей странице в социальной сети X.

13 июля вскоре начала выступления Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика-республиканца к автомобилю. Как сообщил экс-президент, он получил ранение в ухо и потерял много крови.

Как передавало ИА Регнум, в Секретной службе заявили о проведении активного расследования. Произошедшее квалифицировали как покушение. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами. Позднее в агентстве сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали. Ещё двое получили тяжёлые ранения. По данным агентства Associated Press, правоохранители обнаружили на месте стрельбы винтовку типа AR.

После произошедшего политический советник экс-президента Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Позднее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден провёл телефонную беседу со своим политическим оппонентом.

Покушение на Дональда Трампа осудили лидеры разных стран, в том числе премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху, Японии Фумио Кисида, Венгрии Виктор Орбан, Великобритании Кир Стармер, президенты Гондураса Сиомара Кастро де Селайя и Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и другие. Также с заявлением по этому поводу выступил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Джо Байден в ходе специального обращения выступил против проявления насилия, но отказался называть произошедшее покушением на Трампа.