Донецк, 14 июля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. FPV-дрон Вооружённых сил России сбил в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», летевший в сторону российских позиций. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

«Оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ… принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его. Набрав высоту, оператор БПЛА зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вражеский дрон, летевший в сторону позиций Вооружённых сил России для сброса мин, при столкновении взорвался в воздухе.

Как отметили в ведомстве, задача операторов БПЛА в зоне проведения специальной военной операции заключается в непрерывной разведке позиций противника, скоплений живой силы, техники, замаскированных блиндажей.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России освободили Раздоловку 28 июня. В ходе освобождения населённого пункта российские военные разработали план скрытого подхода и использовали различные средства поражения, в том числе артиллерию и БПЛА.

13 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска в боях с подразделениями Южной группировки российских войск за сутки потеряли до 680 военнослужащих, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 15 автомобилей. Также ВС РФ нанесли удары по позициям противника в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.