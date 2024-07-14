Вашингтон, 14 июля, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Телефонную беседу провёл со своим политически оппонентом Дональдом Трампом американский лидер Джозеф Байден после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — заявил журналистам представитель американской администрации.

Также в заявлении представителя Белого дома указано, что президент США Байден возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, из резиденции в штате Делавэр раньше запланированного срока. Байден прибудет в Белый дом к полудню 14 июля (около 19:00 мск).

«Завтра в Белом доме он получит обновленную информацию от представителей внутренней безопасности и правоохранительных органов», — уточнил представитель американской администрации.

Отмечается, что Байден провёл телефонные беседы с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром Батлера Бобом Дэндоем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами.

Позднее в Секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники ведомства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.

После случившегося фотографию с раненым политиком опубликовал его сын, Дональд Трамп-младший, который позже отметил, что отец прошёл медобследование, но останется под наблюдением врачей. Сам экс-президент написал, что получил ранение в ухо и якобы потерял много крови.