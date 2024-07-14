Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, несмотря на покушение на митинге в Пенсильвании, планирует принять участие в национальном съезде Республиканской партии, заявил председатель нацкомитета партии Майкл Уотли.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться ко всем вам в Милуоки, когда мы будем проводить наш съезд», — приводит текст заявления телеканал CNN.

Национальный съезд Республиканской партии пройдёт с 15 по 18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). На нём Дональда Трампа планировалось официально выдвинуть кандидатом в президенты от республиканцев.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля, вскоре начала выступления Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика-республиканца к автомобилю. Как сообщил экс-президент, он получил ранение в ухо и потерял много крови.

В Секретной службе заявили о проведении активного расследования. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами. Позднее в агентстве сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали. Ещё двое получили тяжёлые ранения. По данным агентства Associated Press, правоохранители обнаружили на месте стрельбы винтовку типа AR.

После произошедшего политический советник экс-президента Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал американский предприниматель Илон Маск. Он пожелал политику-республиканцу скорейшего выздоровления и сравнил его с 26-м президентом Теодором Рузвельтом.

Инцидент со стрельбой на митинге Дональда Трампа стал первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты США с 1981 года, когда произошло покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана.