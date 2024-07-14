Санкт-Петербург, 14 июля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Предварительной причиной перестрелки в Приморском районе Санкт-Петербурга названа конкуренция в сфере такси. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.

Эмблема СК РФ

По предварительным данным, 13 июля неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия, на Комендантском проспекте. Причиной произошедшего конфликта следователи назвали конкуренцию в сфере такси.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Хулиганство с применением оружия». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге трое мигрантов доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Информация о конфликте со стрельбой поступила 13 июля в полицию Приморского района.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предполагаемых участников конфликта не обнаружили. После оперативно-розыскных мероприятий правонарушителей удалось задержать по горячим следам.