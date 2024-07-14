Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Директора Секретной службы США Кимберли Читл вызвали на слушания в Конгресс США после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом 13 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на председателя Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Джеймса Комера.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер сообщил, что он связался с Секретной службой для проведения брифинга и призвал директора Кимберли Читл явиться на слушание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальное приглашение на слушания будет направлено директору Секретной службы США в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами.

Позднее в Секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники ведомства. Ещё двое получили тяжёлые ранения. По данным агентства Associated Press, правоохранители обнаружили на месте стрельбы винтовку типа AR.

После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал американский предприниматель Илон Маск. Он пожелал политику-республиканцу скорейшего выздоровления и сравнил его с 26-м президентом Теодором Рузвельтом.

Инцидент со стрельбой на митинге Дональда Трампа стал первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты США с 1981 года, когда произошло покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана.