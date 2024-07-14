Лондон, 14 июля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа после покушения на политика-республиканца и заявил, что шокирован произошедшим.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Я потрясён шокирующими сценами на митинге Трампа, и мы передаём ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе», — написал Стармер на своей странице в социальной сети X.

Глава министерства иностранных дел королевства Дэвид Лэмми, в свою очередь, подчеркнул, что правительство Великобритании решительную осуждает покушение на Трампа.

Инцидент со стрельбой на митинге Трампа также осудили Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением, выступил против проявления насилия, но отказался называть произошедшее покушением на Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным телеканала NBC, власти США склоняются к тому, что подозреваемый в покушении не связан с иностранными государствами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901858" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба на митинге Трампа

Позднее в секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники федерального агентства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.

После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал Илон Маск. Он пожелал политику скорейшего выздоровления и сравнил его с 26-м президентом Теодором Рузвельтом.

Инцидент со стрельбой на митинге Дональда Трампа стал первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты США с 1981 года, когда произошло покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана.