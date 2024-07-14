Вашингтон, 14 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама пожелал скорейшего выздоровления другому экс-главе Белого дома Дональду Трампу, которого ранили в результате стрельбы. Об этом Обама написал в соцсети Х (бывший Twitter).

U.S. Air Force Барак Обама

Демократ отметил, что к пожеланиям присоединяется его супруга Мишель Обама.

«Мишель и я желаем ему скорейшего выздоровления», — отметил бывший президент.

Обама также отметил, что в США не должно быть места политическому насилию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания). Во время речи экс-президента раздались выстрелы и он прервал свою речь. Сотрудники Секретной службы США вывели политика со сцены. Его ухо было в крови.

Позже сын республиканца Дональд Трамп — младший заявил, что его отец прошёл медицинское обследование, но пока остаётся в больнице под наблюдением врачей. Сам экс-президент подтвердил, что его ранили в ухо. Он также написал, что якобы потерял много крови.

После инцидента глава Белого дома Джо Байден выступил со специальным обращением и выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, которые проводили Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники распространило информацию о том, что правоохранительные органы квалифицировали произошедшее с экс-президентом как покушение.