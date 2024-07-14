Вашингтон, 14 июля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск за последние восемь месяцев дважды подвергался попыткам покушения. Об этом он сообщил в своей соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Так он прокомментировал стрельбу во время предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа, в ходе которого политик получил ранение.

«За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — написал миллиардер.

Маск уточнил, что преступников задерживали с оружием на дороге к штаб-квартире компании Tesla в Техасе, которую он возглавляет. Бизнесмен считает, что впереди стоит ожидать наступления опасных времён.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп проводил митинг в городе Батлере в штате Пенсильвания. Во время его речи началась стрельба. Политик прервал выступление, а охрана вывела его со сцены. Ухо экс-президента было в крови.

Позже сын политика Дональд Трамп — младший заявил, что его отец остаётся в больнице под наблюдением врачей после обследования. Сам бывший глава Белого дома подтвердил, что его ранили в ухо и отметил что, что якобы потерял много крови.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники написало, что правоохранительные органы квалифицировали произошедшее с экс-президентом как покушение. В результате стрельбы на митинге погиб один зритель и двое получили тяжёлые ранения. Подозреваемого ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.