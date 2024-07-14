Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы расследуют инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Произошедшее квалифицировали как покушение, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«По словам двух сотрудников правоохранительных органов, Дональд Трамп, по всей видимости, стал объектом покушения, когда выступал с речью во время митинга в Пенсильвании в субботу», — говорится в материале.

Отмечается, что произошедшее стало первой попыткой покушения на президента или кандидата в президенты США с 1981 года, когда произошло покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана.