В США отвергли версию об иностранных связях стрелявшего на митинге Трампа
NBC: подозреваемый в покушении на Трампа не имел связей за рубежом
Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки склоняются к тому, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа не связан с иностранными государствами. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
«По словам американского чиновника, на данный момент нет никаких признаков того, что стрельба на митинге в поддержку Трампа имела какое-либо отношение к иностранным лицам», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, в субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования.
Позднее в секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники ведомства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.
После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.
Президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением, осудил инцидент со стрельбой и выразил благодарность сотрудникам секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. При этом глава государства отказался называть произошедшее покушением на Трампа.