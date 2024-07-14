Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки склоняются к тому, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа не связан с иностранными государствами. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«По словам американского чиновника, на данный момент нет никаких признаков того, что стрельба на митинге в поддержку Трампа имела какое-либо отношение к иностранным лицам», — говорится в материале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901852" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба на митинге Трампа

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования.

Позднее в секретной службе США сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека — зритель предвыборного митинга и подозреваемый в покушении, которого ликвидировали сотрудники ведомства. Ещё двое получили тяжёлые ранения.

После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением, осудил инцидент со стрельбой и выразил благодарность сотрудникам секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. При этом глава государства отказался называть произошедшее покушением на Трампа.