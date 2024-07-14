Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продолжится до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не прекратит своё существование, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции 13 июля.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Многие из вас спрашивают, когда закончится эта война. Мой ответ ясен и однозначен — она завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей… когда уничтожим военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернём всех заложников домой», — указал Нетаньяху.

По его мнению, победа над ХАМАС станет сигналом для всех противников Израиля.

Как отмечает агентство Reuters, пресс-конференция, на которой выступил Нетаньяху, была созвана после того, израильская авиация нанесла удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, целью которого, согласно заявлению ЦАХАЛ, был руководитель военного крыла палестинского движения Мухаммед ад-Дейф. Премьер-министр Израиля не смог подтвердить, достигли ли израильские военные поставленной цели.

По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате этого удара ЦАХАЛ погибли по меньшей мере 90 палестинцев, ещё около 300 человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля израильские войска нанесли удар по школе в Хан-Юнисе. Сообщалось, что жертвами удара стали 29 человек, десятки получили ранения, большинство из них — женщины и дети.

По данным телеканала Al Jazeera, по состоянию на 11 июля в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 38 345 человек, более 88 тысяч получили ранения. Пропавшими без вести числятся около десяти тысяч человек.