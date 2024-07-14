Нью-Йорк, США, 14 июля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Меры безопасности усилила полиция в районе башни Trump Tower и в других районах Нью-Йорка после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба мэрии города, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как пояснил заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви, полиция Нью-Йорка в целях безопасности усилит свое присутствие по всему городу, в том числе в районе Trump Tower, а также в районе Уолл-стрит и в мэрии.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, также в соцсети Х, отметил, что насилию нет места в США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо, при этом экс-президент США, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным The Washington Post, при стрельбе на митинге Трампа погиб один из участников мероприятия, ещё один человек получил тяжёлые ранения.

Уточняется, что подозреваемого в стрельбе нейтрализовали сотрудники Секретной службы США. В настоящее время сотрудники Секретной службы выясняют обстоятельства стрельбы на митинге сторонников Трампа.

Главу Белого дома Джозефа Байденапроинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем, американский лидер осудил инцидент со стрельбой на митинге Трампа и подчеркнул, что в стране нет места насилию.