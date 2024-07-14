Вашингтон, 14 июля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Политическому насилию нет места в США, заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер в соцсети Х (Twitter) 13 июля после покушения на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я в ужасе от того, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании. Я рад, что бывший президент в безопасности. Политическому насилию нет места в нашей стране», — написал Шумер.

Многие сенаторы и высокопоставленные чиновники-демократы поддержали Трампа и осудили насилие после инцидента со стрельбой в Пенсильвании. Сенатор-демократ от Пенсильвании Боб Кейси заявил в соцсети Х, что насилие неприемлемо и призвал присутствовавших на митинге оказать содействие правоохранительным органам в расследовании произошедшего. Кейси отметил, что следит за ситуацией и предложил поддержку полиции штата.

Трампа поддержали также лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент США, демократ Барак Обама.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Политика немедленно окружили сотрудники Секретной службы и сопроводили его к автомобилю. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее, политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

Уточняется, что подозреваемого в стрельбе нейтрализовали сотрудники Секретной службы США. В настоящее время сотрудники Секретной службы выясняют обстоятельства стрельбы на митинге сторонников Трампа.

В настоящее время Трамп проходит медицинский осмотр. Представитель политика рассказал, что с экс-президентом США «всё в порядке».

Главу Белого дома Джозефа Байдена проинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем, американский лидер осудил инцидент со стрельбой на митинге Трампа и подчеркнул, что в стране нет места насилию.