Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Сын кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Джон Трамп — младший заявил, что его отец продолжит политическую борьбу, несмотря на покушение.

Donald John Trump Jr / x.com Дональд Трамп после покушения

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — написал он на своей странице в социальной сети X, разместив также фото раненого отца в окружении телохранителей.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники секретной службы сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит активное расследование.

После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал предприниматель Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.